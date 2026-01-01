Вот как чистили серебро хозяйки в СССР: средство копеечное, а результат отличный – теперь всегда так делаю

Не нужно солить воду в макаронах: шеф-повара в Италии за такое отбивают руки (только испортите любимую «Макфу»!)

Все лето насыпаю кофе на туалетную бумагу: забыла об одной деликатной проблеме

«Крутой сериал, "Игра престолов" моего детства»: лучшая взрослая сказка из всех, что однажды показывали по ТВ

«Те, которые плавать не умеют — те тест проходят»: вспомните старый фильм по кадру с лагерем

В 3-м сезоне «Дома дракона» убьют самого раздражающего персонажа, но есть и плохая новость: «Сценаристы делают все, чтобы меня никто не любил»

«Ликвидация» до сих пор шикарный сериал, но гляньте этот детектив с Пускепалисом: держит рейтинг 8+ уже 13 лет

Человек вампиру — волк: отец Беллы в «Сумерках» скрыл страшную правду о прошлом дочки, и это частично подтвердила даже Стефани Майер

Море, море, тест бездонный: слабо угадать хотя бы 3/5 советских фильмов по летним кадрам

Нолан нервно курит в сторонке: лучшие научно-фантастические сериалы, которые круче любого фильма с закрученным сюжетом