В 5 сезоне 8 серии сериала «Тандем» Инес собирается стать донором костного мозга для своего брата с лейкемией. В это время орнитолог Жюли Порталь находит в лесу завернутое в простыню тело. Но к моменту приезда полиции труп бесследно исчезает.
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