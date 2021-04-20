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Киноафиша Сериалы Тандем Сезоны Сезон 5 Серия 7

Тандем 2016 7 серия 5 сезон

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Все серии 5 сезона «Тандем»
В тихом омуте
Сезон 5 / Серия 1 20 апреля 2021
Тайна доков
Сезон 5 / Серия 2 20 апреля 2021
Слезы Афродиты
Сезон 5 / Серия 3 27 апреля 2021
Клятва Гиппократа
Сезон 5 / Серия 4 27 апреля 2021
Игра престолов
Сезон 5 / Серия 5 4 мая 2021
Человек в море
Сезон 5 / Серия 6 4 мая 2021
Второй шанс
Сезон 5 / Серия 7 11 мая 2021
Тревожное исчезновение
Сезон 5 / Серия 8 11 мая 2021
Просто иллюзия
Сезон 5 / Серия 9 18 мая 2021
Маскарад
Сезон 5 / Серия 10 18 мая 2021
Перед забвением (Часть 1)
Сезон 5 / Серия 11 25 мая 2021
Перед забвением (Часть 2)
Сезон 5 / Серия 12 25 мая 2021
О чем серия

В 5 сезоне 7 серии сериала «Тандем» недалеко от города реконструируют старый замок. На стройке случается несчастный случай: президент ассоциации реставраторов «Второй шанс» падает с лесов и разбивается. Но Поль и Лея считают, что это дело сложнее.

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