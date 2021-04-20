В 5 сезоне 7 серии сериала «Тандем» недалеко от города реконструируют старый замок. На стройке случается несчастный случай: президент ассоциации реставраторов «Второй шанс» падает с лесов и разбивается. Но Поль и Лея считают, что это дело сложнее.
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