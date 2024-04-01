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Обоюдное согласие 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Обоюдное согласие
Киноафиша Сериалы Обоюдное согласие Сезоны Сезон 2

Oboyudnoe soglasie 18+
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 апреля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Обоюдное согласие»

Во 2-м сезоне сериала «Обоюдное согласие» продолжается история о том, как долгие абьюзивные отношения и бытовое насилие лишают жизни не только метафорически, но и в прямом смысле этого слова. И самих участников подобных союзов, и всех вокруг. История начинается с убийства многодетного отца и успешного бизнесмена Григория Венишева. Подозреваемой становится его жена Марина, все улики указывают на нее. Во время следствия оказывается, что образ благополучного брака был мифом, а за стенами квартиры женщина подвергалась домашнему насилию. Покойный Венишев был деспотом, который держал в страхе близких людей.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Обоюдное согласие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
1 апреля 2024
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
1 апреля 2024
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
4 апреля 2024
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
11 апреля 2024
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
18 апреля 2024
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
25 апреля 2024
График выхода всех сериалов
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