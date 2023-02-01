Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Гордая семья: Громче и с гордостью 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Гордая семья: Громче и с гордостью
Киноафиша Сериалы Гордая семья: Громче и с гордостью Сезоны Сезон 2

The Proud Family: Louder and Prouder
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Гордая семья: Громче и с гордостью»

Во 2 сезоне сериала «Гордая семья: Громче и с гордостью» продолжаются захватывающие приключения девочки-подростка по имени Пенни Прауд, которая воспитывается в сумасшедшей семейке. Труди наказывает Пенни, когда она начинает бунтовать. Пенни начинает ревновать, когда Дижонай Джонс впервые отправляется на свидание. Когда мальчик, который всем нравится, приглашает Зои на танец, все окружающие ругаются между собой. Пенни со своими друзьями обнаруживает, что Оскар и дядя Бобби когда-то были участниками известной R&B-группы. Прауды просыпаются в причудливой версии своего мира. Герои должны выяснить, что в самом деле происходит.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
3.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Гордая семья: Громче и с гордостью График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Старая городская дорога, часть 2 Old Towne Road Part 2
Сезон 2 Серия 1
1 февраля 2023
Бабушкины руки Grandma's Hands
Сезон 2 Серия 2
1 февраля 2023
Изогнутый Curved
Сезон 2 Серия 3
1 февраля 2023
Идеальная 10 A Perfect 10
Сезон 2 Серия 4
1 февраля 2023
Слоеный папочка Puff Daddy
Сезон 2 Серия 5
1 февраля 2023
Конец невинности The End of Innocence
Сезон 2 Серия 6
1 февраля 2023
Вибрации души The Soul Vibrations
Сезон 2 Серия 7
1 февраля 2023
Мы снова Us Again
Сезон 2 Серия 8
1 февраля 2023
Бебе BeBe
Сезон 2 Серия 9
1 февраля 2023
Девятнадцатого июня Juneteenth
Сезон 2 Серия 10
1 февраля 2023
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше