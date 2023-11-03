Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Изобретая Анну
Новости
Новости о сериале «Изобретая Анну»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Изобретая Анну»
Вся информация о сериале
Вы удивитесь: 7 сериалов, в основе которых лежат реальные скандалы
Громкие провалы, мошеннические схемы и даже убийства, которые произошли в реальности и были изображены в кино.
Написать
3 ноября 2023 20:03
От «Черной птицы» до «Уэнсдэй»: 11 сериалов 2022 года, которые хочется номинировать на «Оскар»
Рассказываем, в какие номинации «Оскара» могли бы попасть наши любимые сериалы прошедшего года.
Написать
9 марта 2023 12:00
17 самых просматриваемых сериалов первой половины года, которые уже можно найти в сети
Какие отечественные и зарубежные сериалы, вышедшие в 2022 году, наиболее полюбились зрителям?
Написать
25 июля 2022 07:28
6 лучших мини-сериалов Netflix для длинных выходных
Netflix — номер 1 среди конкурентов по производству качественных мини-сериалов с увлекательными сюжетами. Перед вами подборка лучших из них, которые можно посмотреть за один присест.
Написать
29 апреля 2022 10:57
Бывшая подруга Анны Сорокиной обвинила Netflix и сериал «Изобретая Анну» в восхвалении аферистки
Женщина считает, что стрим-сервис преподает зрителям опасный урок, романтизируя преступления.
Написать
17 февраля 2022 15:31
Обманщики среди нас: фильмы и сериалы про реальных аферистов на Netflix
Одни из этих героев прославились обманными схемами заработка, другие успешно примеряли чужую личность, третьи отличились феноменальным бизнес-чутьем.
Написать
16 февраля 2022 15:58
Вслед за «Изобретая Анну» аферистка Анна Сорокина станет героиней документального мини-сериала
Разработка проекта ведется уже несколько месяцев.
Написать
16 февраля 2022 15:41
«Изобретая Анну»: 9 фактов, которые стоит знать о скандальной истории русской аферистки
11 февраля на Netflix состоялась премьера сериала «Изобретая Анну» с Джулией Гарнер в главной роли – об обаятельной мошеннице Анне Делви, выдававшей себя за богатую наследницу и обманувшей нью-йоркский бомонд. Мы собрали для вас самые интересные факты о главной героине сериала, которые помогут глубже погрузиться в просмотр.
Написать
14 февраля 2022 16:48
Дерзкая самозванка рассказывает свою нетривиальную историю в новом трейлере сериала «Изобретая Анну»
Телепроект со звездой «Озарка» выйдет на Netflix уже в следующем месяце.
Написать
17 января 2022 11:26
Netflix выпустил первый тизер сериала «Изобретая Анну» о девушке-самозванке, проникнувшей в высшее общество
Сюжет основан на реальных событиях.
Написать
23 ноября 2021 12:08
Новый сериал Шонды Раймс «Изобретая Анну» выйдет на Netflix в феврале
Главной героиней станет русская мошенница в исполнении Джулии Гарнер.
Написать
3 ноября 2021 12:44
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667