Вуди Харрельсон и Джастин Теру проникают в «Уотергейт» в трейлере сериала «Сантехники Белого дома»
Сатирическое шоу от создателей «Вице-президента» выйдет на экраны в начале мая.
Написать
31 марта 2023 10:15
От «Одних из нас» до второго сезона «Шершней»: 23 самых ожидаемых сериала 2023 года
Шоу по игре The Last of Us, опасные психопаты и продолжение мистического триллера про подростков, заставлявших в лесах Онтарио, – 2023-й сериальный год выглядит как минимум многообещающе.
Написать
2 января 2023 12:00
Новый «Настоящий детектив» и другое: HBO Max выпустил трейлер своих новинок 2023 года
В новом сезоне культового детективного сериала действие перенесется на Аляску.
Написать
22 декабря 2022 10:27
Вуди Харрельсон проникает в отель «Уотергейт» в трейлере мини-сериала «Сантехники Белого дома»
Сатирическое шоу про Уотергейтский скандал стартует следующей весной.
Написать
12 декабря 2022 11:03
Съемки мини-сериала «Сантехники Белого дома» возобновились после проведения внутреннего расследования
Производство останавливали из-за неподобающего поведения на площадке.
Написать
17 августа 2021 11:34
HBO расследует случай «непрофессионального поведения» на съемках сериала «Сантехники Белого дома»
Из-за конфликта проект покинула целая группа сотрудников.
Написать
9 августа 2021 15:19
Джуди Грир получила роль в мини-сериале «Сантехники Белого дома»
Возглавляют шоу Вуди Харрельсон и Джастин Теру.
Написать
4 июня 2021 12:18
Мини-сериал «Сантехники Белого дома»: HBO показал первый кадр с Вуди Харрельсоном и Джастином Теру
Съемки нового шоу от создателей «Вице-президента» уже стартовали.
Написать
24 мая 2021 11:10
