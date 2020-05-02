Смерть в объективе 1 сезон 4 серия смотреть онлайн
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Все серии 1 сезона «Смерть в объективе»
Сезон 1 / Серия 12 мая 2020
Сезон 1 / Серия 22 мая 2020
Сезон 1 / Серия 32 мая 2020
Сезон 1 / Серия 42 мая 2020
О чем серия
В 1 сезоне 4 серии сериала «Смерть в объективе. Мышеловка», когда могилу Норского вскрывают, выясняется, что у него на руке не хватает одного пальца. Судя по всему, его отрезали, чтобы открыть сейф. Теперь Кристина и Лера в большой опасности.
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