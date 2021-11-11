В 1 сезоне 3 серии сериала «Ничего страшного» Даша Беглова обращается к своим подписчикам. Она рассказывает о вопросе, который задали им на школьной викторине. Вера Николаевна и другие учителя обсуждают высказывание Даши в интернете.
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