Предложение
Новости
Новости о сериале «Предложение»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Предложение»
Вся информация о сериале
10 новых сериалов апреля: антология про первых леди и создание «Крёстного отца»
Апрель — время, когда большая часть сериалов выходит из затяжного хиатуса и популярные стриминговые платформы презентуют новые проекты.
Написать
30 марта 2022 13:08
Как создавался великий фильм о семье и гангстерах: вышел новый трейлер мини-сериала «Предложение»
Зрителей ждет погружение в процесс разработки знаменитого фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец».
Написать
24 марта 2022 10:28
Продюсер Майлз Теллер берется за работу над киношедевром в первом трейлере мини-сериала «Предложение»
Новое шоу от Paramount+, рассказывающее о создании культовой ленты Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец», стартует в апреле.
Написать
2 февраля 2022 11:25
Студия Paramount представила первые кадры из мини-сериала «Предложение» о съемках «Крестного отца»
Также появились комментарии создателей.
Написать
31 января 2022 11:01
Стало известно, когда выйдет мини-сериал «Предложение», посвященный созданию «Крестного отца»
Проект Paramount+ получил постер с датой выхода.
Написать
12 января 2022 11:01
