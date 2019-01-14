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Киноафиша Сериалы Испытание Сезоны Сезон 1 Серия 7

Испытание 2019 7 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Испытание»
Сезон 1 / Серия 1 14 января 2019
Сезон 1 / Серия 2 14 января 2019
Сезон 1 / Серия 3 15 января 2019
Сезон 1 / Серия 4 15 января 2019
Сезон 1 / Серия 5 16 января 2019
Сезон 1 / Серия 6 16 января 2019
Сезон 1 / Серия 7 17 января 2019
Сезон 1 / Серия 8 17 января 2019
Сезон 1 / Серия 9 21 января 2019
Сезон 1 / Серия 10 21 января 2019
Сезон 1 / Серия 11 22 января 2019
Сезон 1 / Серия 12 22 января 2019
Сезон 1 / Серия 13 23 января 2019
Сезон 1 / Серия 14 23 января 2019
Сезон 1 / Серия 15 24 января 2019
Сезон 1 / Серия 16 24 января 2019
О чем серия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Тайная любовь» в банный день заключенные нападают на Любу – Вита и Мокрица ее избивают. У девушки начинаются роды раньше положенного срока, и ситуация заканчивается трагедией. Юра злится на Любу и рвет с ней отношения.

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