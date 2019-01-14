В 1 сезоне 7 серии сериала «Тайная любовь» в банный день заключенные нападают на Любу – Вита и Мокрица ее избивают. У девушки начинаются роды раньше положенного срока, и ситуация заканчивается трагедией. Юра злится на Любу и рвет с ней отношения.
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