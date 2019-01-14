В 1 сезоне 6 серии сериала «Тайная любовь» Вита угрожает Катерине и ее дочери. Юра навещает свою бывшую девушку в тюрьме и узнает о ее беременности. Он обещает Любе добиться досрочного освобождения из-под стражи и ссорится со своей матерью.
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