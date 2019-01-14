В 1 сезоне 3 серии сериала «Тайная любовь» следователь догадывается, что Люба защищает своего жениха. Он пытается вытянуть из нее правду, подсылая к ней в камеру подставную заключенную. Тем временем Юра избавляется от единственной улики.
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