В 1 сезоне 3 серии сериала «Корзина для счастья» Лика пытается вернуться в свое студенческое общежитие. Тему она забирает с собой. Тетя Валя пускает их пожить в свободную комнату. Сергей тем временем хочет сделать ДНК-тест на отцовство.
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