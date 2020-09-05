В украинском сериале «Корзина для счастья» судьба сводит вместе двух совершенно не похожих друг на друга женщин. Лика молода, красива и добра. У нее есть жених Сергей, вот только официального предложения он ей все еще не сделал. Она обеспечивает себя сама и работает в супермаркете «Корзина для счастья». Туда же устраивается дочь хозяина магазина Жанна. У нее нет потребности в деньгах, однако она одинока. Когда в коллективе появляется новый сотрудник Борис, обе женщины оказываются вовлечены в любовный треугольник.