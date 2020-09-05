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Киноафиша Сериалы Корзина для счастья
Корзина для счастья (2020 - 2020) Кошик для щастя 16+
Год выпуска 2020
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

В украинском сериале «Корзина для счастья» судьба сводит вместе двух совершенно не похожих друг на друга женщин. Лика молода, красива и добра. У нее есть жених Сергей, вот только официального предложения он ей все еще не сделал. Она обеспечивает себя сама и работает в супермаркете «Корзина для счастья». Туда же устраивается дочь хозяина магазина Жанна. У нее нет потребности в деньгах, однако она одинока. Когда в коллективе появляется новый сотрудник Борис, обе женщины оказываются вовлечены в любовный треугольник.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Макар Тихомиров
Мария Кочур
Екатерина Вишневая
Анна Кошмал
Анна Кошмал
Сергей Калантай
Сергей Калантай
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Корзина для счастья - Сезон 1 Сезон 1
2020, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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