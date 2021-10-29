В 1 сезоне 8 серии сериала «Фэрфакс» завершается первая глава истории о четверых подростках из «Банды». Ребятам предстоит встретиться лицом к лицу со своим главным кумиром. Как они поведут себя в решающий момент, и не разочарует ли их герой?
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