В 1 сезоне 8 серии сериала «Темпл» расследование Мерси приводит полицию к подпольной клинике. Тем временем детективы организуют ловушку для Джейми с помощью тайного телефона. Теперь Дэниэл, Анна и остальные вынуждены спасать свои жизни.
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