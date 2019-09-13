В 1 сезоне 4 серии сериала «Темпл» старые приятели разыскивают Джейми, чтобы отомстить. Ли ставит под угрозу успех всей клиники. Бет начинает чувствовать себя хуже, а отношения Дэниэла и Анны усложняются, когда они вместе пытаются ее спасти.
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