Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Камикадзе Сезоны Сезон 1 Серия 4

Камикадзе 2021 4 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Вечеринка окончена
Сезон 1 / Серия 1 14 ноября 2021
До и после
Сезон 1 / Серия 2 14 ноября 2021
Режим полета
Сезон 1 / Серия 3 21 ноября 2021
С Белым Днем!
Сезон 1 / Серия 4 21 ноября 2021
Потерянный багаж
Сезон 1 / Серия 5 28 ноября 2021
Сироп для блинов
Сезон 1 / Серия 6 28 ноября 2021
Дом
Сезон 1 / Серия 7 5 декабря 2021
Кшиштоф и космическое совпадение
Сезон 1 / Серия 8 5 декабря 2021
О чем серия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Камикадзе» Джулия придумала себе вторую личность, чтобы преследовать звезду корейского спорта. При этом девушка понимает, что ей предстоит борьба с самой собой. Джулия сражается со своими истинными чувствами.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Новокаин
Новокаин 2 комментария
Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
«Это не анонс»: создатель «Игры в кальмара» объяснил появление Кейт Бланшетт в финале
Кологривый, Цыганов и 288 человек в массовке: Учитель снимает в Петербурге фильм о Шостаковиче
Эту пасхалку в «Двух холмах» к «Властелину колец» заметили не все: вместо Кольца — «мужской код»
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
Хорошо смеется тот, кто разбирается в комедиях СССР: взгляните на 6 вопросов и отличите миф от правды (тест)
Новички с амбициями: топ-5 сериалов 2025 года с высокими рейтингами — от триллера до комедии (есть даже российский проект)
Понравился «Хрустальный» с Васильевым? Вот еще 3 похожих сериала — без «Невского» и «Фишера», но с высоким рейтингом
Не хуже «Невского»: 3 захватывающих детектива от НТВ с отличным рейтингом — №1 оценили даже выше
Добро пожаловать в семью: топ-5 самых высокооцененных фильмов от Marvel, к которым уже присоединилась «Фантастическая четверка: Первые шаги»
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
Звезда «Офиса» работала в кинотеатре и водила старенькую «Хонду» во время съемок сериала — сейчас она мультимиллионер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше