В 1 сезоне 4 серии сериала «Камикадзе» Джулия придумала себе вторую личность, чтобы преследовать звезду корейского спорта. При этом девушка понимает, что ей предстоит борьба с самой собой. Джулия сражается со своими истинными чувствами.
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