В 1 сезоне 2 серии сериала «Вспомнить себя» Люда и Артем собирают деньги на операцию для сына Сережи. Мужчине поступает интересное, но рискованное предложение. Тем временем Кирилл и Лиза никак не могут дозвониться до Кати – они начинают волноваться.
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