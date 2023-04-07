Меню
На взводе: Битва за Uber
Новости
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Что смотреть в ожидании новых серий «Наследников»: 10 сериалов про бизнес
От байопика о создании Uber до комедии о превращении небольшой сэндвичной в элитный ресторан.
Написать
7 апреля 2023 12:00
О чем новый сериал «На взводе: Битва за Uber» и стоит ли его смотреть?
История взлета и падения Трэвиса Каланика, основателя Uber. О новом сериале «На взводе: Битва за Uber» в вопросах и ответах.
Написать
24 февраля 2022 17:59
Квентин Тарантино выступит в роли рассказчика в первом сезоне антологии «На низком старте»
В шоу сыграли знакомые режиссера — Ума Турман и Джозеф Гордон-Левитт.
Написать
17 февраля 2022 13:35
Showtime продлил на новые сезоны сериалы «На низком старте» и «Миллиарды»
За оба проекта отвечают Брайан Коппельман и Дэвид Левин.
Написать
16 февраля 2022 16:43
Пассионарный предприниматель Джозеф Гордон-Левитт ведет Uber к успеху в новом трейлере антологии Super Pumped
Все ради победы.
Написать
28 января 2022 10:40
«Я не монстр»: вышел новый трейлер сериала Super Pumped с Джозефом Гордоном-Левиттом в роли главы Uber
В проекте покажут головокружительный взлет молодого бизнесмена и его падение из-за сомнительных моральных принципов.
Написать
13 января 2022 14:33
Предприниматель Джозеф Гордон-Левитт хочет завоевать мир в первом трейлере сериала Super Pumped
В проекте Showntime также сыграли Кайл Чандлер и Ума Турман.
Написать
23 декабря 2021 12:38
