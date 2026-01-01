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Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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Звездный путь: Странные новые миры
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Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
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