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Киноафиша Сериалы Battle Kitty
Battle Kitty (2022 - …) Battle Kitty
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

Маленький пушистый зверек с розовым бантом использует свою суперсилу в битвах с монстрами. Китти – обыкновенная кошечка, которую преследуют неудачи, но которая полна амбиций, чтобы демонстрировать свои возможности. В интерактивном шоу для детей необычное животное способно удивить свою аудиторию, а зрители, в свою очередь, смогут сами управлять ходом приключений и открывать новые пути для персонажа. Китти приглашает всех присоединиться к этому эпическому квесту, чтобы одолеть всех противников и стать чемпионом.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Battle Kitty - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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