Маленький пушистый зверек с розовым бантом использует свою суперсилу в битвах с монстрами. Китти – обыкновенная кошечка, которую преследуют неудачи, но которая полна амбиций, чтобы демонстрировать свои возможности. В интерактивном шоу для детей необычное животное способно удивить свою аудиторию, а зрители, в свою очередь, смогут сами управлять ходом приключений и открывать новые пути для персонажа. Китти приглашает всех присоединиться к этому эпическому квесту, чтобы одолеть всех противников и стать чемпионом.