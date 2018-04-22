В 1 сезоне 7 серии сериала «Луис Мигель» между отцом и сыном происходит конфликт. Луис настойчиво требует вернуть деньги, принадлежащие ему, и рассказать, где находится его мать. Если Рей откажется от условий сына, то отправится в тюрьму за долги.
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