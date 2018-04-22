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Киноафиша Сериалы Луис Мигель Сезоны Сезон 1 Серия 10

Луис Мигель 2018 10 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Луис Мигель»
Когда солнце нагревается
Сезон 1 / Серия 1 22 апреля 2018
Малагенья
Сезон 1 / Серия 2 29 апреля 2018
Я не живу без тебя
Сезон 1 / Серия 3 6 мая 2018
Виновен или нет
Сезон 1 / Серия 4 13 мая 2018
Девушка в голубом бикини
Сезон 1 / Серия 5 20 мая 2018
Мама Мама
Сезон 1 / Серия 6 27 мая 2018
Безусловный
Сезон 1 / Серия 7 3 июня 2018
Кто-то, как ты
Сезон 1 / Серия 8 10 июня 2018
Вся любовь в мире
Сезон 1 / Серия 9 17 июня 2018
Прими решение
Сезон 1 / Серия 10 24 июня 2018
Марсела
Сезон 1 / Серия 11 1 июля 2018
Не говори мне больше ничего
Сезон 1 / Серия 12 8 июля 2018
Ты не можешь оставить меня вот так
Сезон 1 / Серия 13 15 июля 2018
О чем серия

В 1 сезоне 10 серии сериала «Луис Мигель» певец нанимает частного детектива, чтобы узнать, действительно ли его мать находится в больнице. Луис проникает в клинику, чтобы самостоятельно убедиться в этом. Отец юноши находится на грани банкротства.

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