В 1 сезоне 6 серии сериала «Крестики-нолики» Каллум вступает в Армию Освобождения, чтобы выступить против расы угнетателей. Однако ему приходится принять судьбоносное решение. Поступок парня может подвергнуть Сэфи смертельной опасности.
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