В 1 сезоне 4 серии сериала «Сказки Пушкина. Для взрослых»: «Салтан» действие происходит в далеком будущем, где ядерный взрыв уничтожил знакомый нам мир. Человечество разделилось на племена, одно из которых возглавил вождь по имени Салтан.
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