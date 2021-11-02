Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Сказки Пушкина. Для взрослых
Новости
Новости о сериале «Сказки Пушкина. Для взрослых»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Сказки Пушкина. Для взрослых»
Вся информация о сериале
Вышел трейлер первой серии антологии «Сказки Пушкина. Для взрослых»
Провинциальный жулик Рыбак вынужден удовлетворять кинозвезду Рыбку, чтобы та исполняла желания Старухи.
Написать
2 ноября 2021 15:57
Брагин в «Первом отделе» пил кофе только так: именно с этой добавкой любил больше всего — без нее не то
Эти хоррор-сериалы могли бы стать жемчужинами жанра ужасов, но Netflix выпустил их не вовремя: прошли мимо зрителей
Зиночка только хохотала, когда Грозный шептал ей на ухо: но на самом деле Яковлев в «Иване Васильевиче» не говорил ничего веселого
Лучшая черная комедия года (по нашему мнению) появилась в Сети: фильм собрал жалкие 26 млн, но заслуженно получил 90% свежести
Любимый фильм – как у Обамы, а еще он обожает мелодрамы: эти 6 картин Дональд Трамп смотрит каждый год – в списке 5 шедевров и 1 кринж
Культовый Far Cry превратят в сериал в духе «Фарго»: зато фильм по игре был признан одной из худших экранизаций в истории, и не зря
От № 1 фанаты «Чужого» получат удовольствие: 3 российских фильма про космос - без «Вызова», но с духом «Интерстеллара»
Когда выйдет 3-й сезон аниме «Дандадан»: есть 2 вероятных даты, но готовьтесь запастись терпением – виной всему «Призрак в доспехах»
Есть две новости об экранизации BioShock от Netflix: одна плохая, вторая просто ужасная
Сняты в 90-х, но хороши до сих пор: 5 фантастических сериалов с рейтингом не ниже 7 – №1 стоит «наравне с "Вавилоном-5"»
До «Аватара 3» Кэмерон снял еще один фильм и сериал про на’ви: смотрели от силы тысячи фанатов, хотя там раскрыли историю Пандоры
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667