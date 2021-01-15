В 1 сезоне 7 серии сериала «Тайны Салфер-Спрингс» Харпер смогла убедить Джесс рассказать правду. Она призналась, что была в лагере вместе с Саванной в день, когда девушка пропала. Гриффин хочет, чтобы Харпер вернулась в «Тремонт» и помогла Саванне.
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