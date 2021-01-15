В 1 сезоне 3 серии сериала «Тайны Салфер-Спрингс» Саванна восхищается Беннеттом. Гриффин и Харпер обманным путем приходят к победе в лотерее. Беннетт, сломав стену, обнаруживает тайную комнату, в которой установлено оборудование.
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