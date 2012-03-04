Короли побега 2011 - 2012, 2 сезон

Breakout Kings
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 4 марта 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут

Рейтинг сериала

7.3
Оцените 20 голосов
7.2 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Короли побега»

Несправедливая смерть An Unjust Death
Сезон 2 Серия 1
4 марта 2012
Второй раунд Round Two
Сезон 2 Серия 2
11 марта 2012
Двойной спуск Double Down
Сезон 2 Серия 3
18 марта 2012
Контроль Круза Cruz Control
Сезон 2 Серия 4
25 марта 2012
Самопомощь Self Help
Сезон 2 Серия 5
1 апреля 2012
Я чувствую запах Эмми I Smell Emmy
Сезон 2 Серия 6
8 апреля 2012
Нелюбовь (50) Гранд Ain't Love (50) Grand
Сезон 2 Серия 7
15 апреля 2012
Судьба котика SEALd Fate
Сезон 2 Серия 8
22 апреля 2012
Фрикшоу Freakshow
Сезон 2 Серия 9
29 апреля 2012
Подается в холодном виде Served Cold
Сезон 2 Серия 10
29 апреля 2012
