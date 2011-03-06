Короли побега 2011 - 2012 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Похожие
Места съёмок
Breakout Kings
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
6 марта 2011
Год выпуска
2011
Количество серий
13
Продолжительность сезона
13 часов 0 минут
Рейтинг сериала
7.3
Оцените
20
голосов
7.2
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Короли побега»
Пилот
Pilot
Сезон 1
Серия 1
6 марта 2011
Коллекция
Collected
Сезон 1
Серия 2
13 марта 2011
Человек-сумка
The Bag Man
Сезон 1
Серия 3
20 марта 2011
Из уст младенцев
Out of the Mouths of Babes
Сезон 1
Серия 4
27 марта 2011
Королева сердец
Queen of Hearts
Сезон 1
Серия 5
3 апреля 2011
Как отец, как сын
Like Father, Like Son
Сезон 1
Серия 6
10 апреля 2011
Веселье с химией
Fun with Chemistry
Сезон 1
Серия 7
17 апреля 2011
Стейки
Steaks
Сезон 1
Серия 8
24 апреля 2011
Один за деньги
One for the Money
Сезон 1
Серия 9
1 мая 2011
Оплачено полностью
Paid in Full
Сезон 1
Серия 10
8 мая 2011
Вдали от проторенных троп
Off the Beaten Path
Сезон 1
Серия 11
15 мая 2011
Есть правила
There Are Rules
Сезон 1
Серия 12
22 мая 2011
Где в мире находится Кармен Вега
Where in the World is Carmen Vega
Сезон 1
Серия 13
30 мая 2011
