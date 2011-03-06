Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Короли побега 2011 - 2012 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Короли побега
Киноафиша Сериалы Короли побега Сезоны Сезон 1
Breakout Kings
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 марта 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут

Рейтинг сериала

7.3
Оцените 20 голосов
7.2 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Короли побега»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
6 марта 2011
Коллекция Collected
Сезон 1 Серия 2
13 марта 2011
Человек-сумка The Bag Man
Сезон 1 Серия 3
20 марта 2011
Из уст младенцев Out of the Mouths of Babes
Сезон 1 Серия 4
27 марта 2011
Королева сердец Queen of Hearts
Сезон 1 Серия 5
3 апреля 2011
Как отец, как сын Like Father, Like Son
Сезон 1 Серия 6
10 апреля 2011
Веселье с химией Fun with Chemistry
Сезон 1 Серия 7
17 апреля 2011
Стейки Steaks
Сезон 1 Серия 8
24 апреля 2011
Один за деньги One for the Money
Сезон 1 Серия 9
1 мая 2011
Оплачено полностью Paid in Full
Сезон 1 Серия 10
8 мая 2011
Вдали от проторенных троп Off the Beaten Path
Сезон 1 Серия 11
15 мая 2011
Есть правила There Are Rules
Сезон 1 Серия 12
22 мая 2011
Где в мире находится Кармен Вега Where in the World is Carmen Vega
Сезон 1 Серия 13
30 мая 2011
График выхода всех сериалов
Коров нет, а молоко есть: куда исчезли стада и почему магазины всё равно завалены молочкой до отвала
Советский хлеб за 13 копеек был стократ вкуснее современного, и секрет – не в рецептуре: сейчас такой даже за 1000 р не купить
Узнала от стюардессы о шифрах, которыми они общаются между собой, — услышите эти три буквы, значит на борту случилась беда
17 «Оскаров», рейтинг 8,6, миллиарды просмотров и статус легенды: Джексон признался, каким фильмом он вдохновлялся перед созданием «Властелина колец»
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО»
Сон Джин-ву уделала девчонка: в Crunchyroll выбрали лучшего аниме героя – «Соло прокачка» осталась за бортом
HBO решили повторить успех «Мстителей», но сели в лужу: несмотря на оценку 6.9 вышла «супергероика для слабых умом»
Узнал, как Джексона раскритиковали в лицо за «Хоббита» — подписываюсь под каждым словом: обожаю пересматривать, но ошибки игнорировать невозможно
«Карты, деньги, два джентльмена»: в кинозалах битком на новинке Ричи — боевик с Кавиллом побил сборы военных драм
Включила этот фильм только ради Зендеи — а теперь советую его всем: отправился в личный топ лучших с оценкой 8,5 из 10
«Шрек 5» еще не вышел, а DreamWorks уже клепает шестого — пошли по стопам «Трех богатырей»: зато мы можем снова увидеть Фаркуада
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше