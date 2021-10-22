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Удивительные животные 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Удивительные животные
Киноафиша Сериалы Удивительные животные Сезоны Сезон 1

Adventure Beast 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 3 часа 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Удивительные животные»

В 1 сезоне сериала «Удивительные животные» сюжет фокусируется на отважном зоологе, который путешествует по самым опасным закоулкам нашей планеты. По ходу развития сюжета главный герой сталкивается с крайне необычными и даже смертоносными животными, которые тем не менее все чаще нуждаются в его помощи и поддержке. Вместе с зоологом в экспедициях по дикой природе участвуют его чрезмерно активная племянница, постоянно влипающая в странные ситуации, а также экзальтированная помощница, готовая пойти ради науки на все что угодно.

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Список серий сериала Удивительные животные График выхода всех сериалов
Сезон 1
Природа ненавидит подонков Nature Hates Jerks
Сезон 1 Серия 1
22 октября 2021
Родительство рискованно Parenthood Is Perilous
Сезон 1 Серия 2
22 октября 2021
Когда не везет в любви When Love Goes Wrong
Сезон 1 Серия 3
22 октября 2021
Выживает пугливый Only the Scared Survive
Сезон 1 Серия 4
22 октября 2021
Мы живем на планете квир We Live on a Queer Planet
Сезон 1 Серия 5
22 октября 2021
Никому не верь Trust No One
Сезон 1 Серия 6
22 октября 2021
Зло естественно Evil Is Natural
Сезон 1 Серия 7
22 октября 2021
Монстры существуют Monsters Are Real
Сезон 1 Серия 8
22 октября 2021
Живи лениво или умри в попытках Live Lazy or Die Trying
Сезон 1 Серия 9
22 октября 2021
Жизнь отвратительна Life is Ugly
Сезон 1 Серия 10
22 октября 2021
Накормить зверя Feed the Beast
Сезон 1 Серия 11
22 октября 2021
Животные никогда не умолкают Animals Never Shut Up
Сезон 1 Серия 12
22 октября 2021
График выхода всех сериалов
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