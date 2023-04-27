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Любовь и смерть 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Любовь и смерть
Киноафиша Сериалы Любовь и смерть Сезоны Сезон 1

Love & Death
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 6 часов 39 минут
О чем 1-й сезон сериала «Любовь и смерть»

В 1 сезоне сериала «Любовь и смерть» в центре событий находятся две подруги Кэнди Монтгомери и Бетти Гор, живущие в провинции штата Техас. Женщин многое связывает: похожая семейная идиллия, отношение к религии и общая увлеченность пением в церковном хоре. Кроме того, дочери героинь дружат между собой, а супруги работают в одной сфере. Спокойный уклад рушится после того, как Кэнди совершает жестокое убийство. Оно становится потрясением не только для тихого техасского городка, но и для всей Америки.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Любовь и смерть» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Охотница The Huntress
Сезон 1 Серия 1
27 апреля 2023
Встречи Encounters
Сезон 1 Серия 2
27 апреля 2023
Ступенька Stepping Stone
Сезон 1 Серия 3
27 апреля 2023
Не делай зла Do No Evil
Сезон 1 Серия 4
4 мая 2023
Арест The Arrest
Сезон 1 Серия 5
11 мая 2023
Большая вершина The Big Top
Сезон 1 Серия 6
18 мая 2023
Сссшш Ssssshh
Сезон 1 Серия 7
25 мая 2023
График выхода всех сериалов
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