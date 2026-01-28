Терапия 2023 - 2026, 3 сезон

Shrinking 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 28 января 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 12
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 12 голосов
8.2 IMDb

Список серий сериала Терапия

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Моя вина My Bad
Сезон 3 Серия 1
28 января 2026
Миссия счастья Happiness Mission
Сезон 3 Серия 2
28 января 2026
Миссия счастья Happiness Mission
Сезон 3 Серия 3
4 февраля 2026
День Д D-Day
Сезон 3 Серия 4
11 февраля 2026
Поле The Field
Сезон 3 Серия 5
18 февраля 2026
Подожди-ка Hold Your Horsies
Сезон 3 Серия 6
25 февраля 2026
Дерек, не умирай Derek's Don't Die
Сезон 3 Серия 7
4 марта 2026
Я буду виноградом I Will Be Grape
Сезон 3 Серия 8
11 марта 2026
Диета при депрессии Depression Diet
Сезон 3 Серия 9
18 марта 2026
Проблемы с отцом Daddy Issues
Сезон 3 Серия 10
25 марта 2026
Телохранитель печали The Bodyguard of Sadness
Сезон 3 Серия 11
1 апреля 2026
И на этом всё And That's Our Time
Сезон 3 Серия 12
8 апреля 2026
