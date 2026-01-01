Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Номинант
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Номинант
Лучший актёр в телевизионном сериале — комедия или мюзикл
Номинант
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Writer, Comedy
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
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