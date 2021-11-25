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Киноафиша Сериалы The Beatles: Вернись Сезоны Сезон 1 Серия 1

The Beatles: Вернись 2021 1 серия 1 сезон

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Часть 1: дни 1-7
Сезон 1 / Серия 1 25 ноября 2021
Часть 2: дни 8-16
Сезон 1 / Серия 2 26 ноября 2021
Часть 3: дни 17-22
Сезон 1 / Серия 3 27 ноября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 1 серии сериала «The Beatles: Вернись» представители легендарного музыкального коллектива спешат в Twickenham Studios. У музыкантов есть всего двадцать один день, чтобы дописать четырнадцать песен и подготовить живое выступление.

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