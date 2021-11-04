В 1 сезоне 4 серии сериала «Везет» Иван просыпается с Кристиной в патологоанатомическом кабинете и ничего не помнит. Выясняется, что накануне он привез ей в морг недостающий палец найденного недавно трупа. Тем временем Поламарчук проигрывает суд.
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