В 1 сезоне 9 серии сериала «Вторжение» один из персонажей полон решимости связаться с Хоши 12, пока не стало слишком поздно, так как военные задерживают Маликов, а Каспар рискует убить его. Увы, все оборачивается не совсем так, как хотелось бы.
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