В 1 сезоне 4 серии сериала «Вторжение» Треванте опасается худшего, пока маяк-указатель не вселяет в него ощутимую надежду. Тем временем Мицуки находит союзника в самом неожиданном месте. Смогут ли они изменить текущее положение вещей?
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