В 1 сезоне 7 серии сериала «Девушка в лесу» тревожная правда о Кровавом пастухе заставляет Кэрри и Ташу действовать. По ходу дела они пытаются бороться за спасение своих близких, которые оказались под негативным влиянием разлагающейся Геенны.
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