В 1 сезоне 3 серии сериала «Девушка в лесу» подростки рискуют собственными жизнями, пытаясь остановить гипнотизера. По ходу развития событий они оказываются в по-настоящему рискованном положении. Но смогут ли они добиться своей цели?
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