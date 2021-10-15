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Киноафиша Сериалы Мир Кармы Сезоны Сезон 1 Серия 6

Мир Кармы 2021 6 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Мир Кармы»
Я — Карма
Сезон 1 / Серия 1 15 октября 2021
День папы и дочки
Сезон 1 / Серия 2 15 октября 2021
Неприятности с прической
Сезон 1 / Серия 3 15 октября 2021
Беда с Майором
Сезон 1 / Серия 4 15 октября 2021
За всех девчонок
Сезон 1 / Серия 5 15 октября 2021
Конец дружбы
Сезон 1 / Серия 6 15 октября 2021
Просто нет слов
Сезон 1 / Серия 7 15 октября 2021
Творческий кризис Кармы
Сезон 1 / Серия 8 15 октября 2021
Пиши лучше всех
Сезон 1 / Серия 9 15 октября 2021
Тайна Свитч
Сезон 1 / Серия 10 15 октября 2021
Хип-хопаньки
Сезон 1 / Серия 11 15 октября 2021
Отпадный фристайл
Сезон 1 / Серия 12 15 октября 2021
Легенда о потерянных стихах, часть 1
Сезон 1 / Серия 13 15 октября 2021
Легенда о потерянных стихах, часть 2
Сезон 1 / Серия 14 15 октября 2021
Решающий момент
Сезон 1 / Серия 15 15 октября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Мир Кармы» во время работы над масштабным классным проектом главная героиня понимает, что не уделяла достаточное количество внимания своему другу Уинстону. Теперь парень чувствует себя совершенно никому не нужным.

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