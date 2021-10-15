В 1 сезоне 5 серии сериала «Мир Кармы» главная героиня смело готовится к выступлению на школьном конкурсе талантов, в ходе которого она должна представить свою рэп-песню. Увы, резкие слова знакомой заставляют Карму начать сомневаться в самой себе.
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