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Киноафиша Сериалы Мир Кармы Сезоны Сезон 1 Серия 15

Мир Кармы 2021 15 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Мир Кармы»
Я — Карма
Сезон 1 / Серия 1 15 октября 2021
День папы и дочки
Сезон 1 / Серия 2 15 октября 2021
Неприятности с прической
Сезон 1 / Серия 3 15 октября 2021
Беда с Майором
Сезон 1 / Серия 4 15 октября 2021
За всех девчонок
Сезон 1 / Серия 5 15 октября 2021
Конец дружбы
Сезон 1 / Серия 6 15 октября 2021
Просто нет слов
Сезон 1 / Серия 7 15 октября 2021
Творческий кризис Кармы
Сезон 1 / Серия 8 15 октября 2021
Пиши лучше всех
Сезон 1 / Серия 9 15 октября 2021
Тайна Свитч
Сезон 1 / Серия 10 15 октября 2021
Хип-хопаньки
Сезон 1 / Серия 11 15 октября 2021
Отпадный фристайл
Сезон 1 / Серия 12 15 октября 2021
Легенда о потерянных стихах, часть 1
Сезон 1 / Серия 13 15 октября 2021
Легенда о потерянных стихах, часть 2
Сезон 1 / Серия 14 15 октября 2021
Решающий момент
Сезон 1 / Серия 15 15 октября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 15 серии сериала «Мир Кармы» главная героиня и ее друзья начинают свое участие в музыкальном конкурсе, посвященном фристайлу. По ходу развития событий Карма понимает, как они могут спасти свой любимый музыкальный магазин...

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