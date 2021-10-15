В 1 сезоне 12 серии сериала «Мир Кармы» руководители популярного фристайл-шоу приглашают главную героиню на свой грядущий конкурс. В итоге Карма и ее друзья формируют собственную команду, но неожиданно обнаруживают, что копируют своих соперников.
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