В 1 сезоне 11 серии сериала «Мир Кармы» в преддверии важнейшего конкурса талантов главная героиня становится капитаном собственной хип-хоп команды. Увы, по ходу дела Карма начинает сомневаться в талантах ребят, с которыми она работает...
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