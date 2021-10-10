В 1 сезоне 5 серии сериала «Крутиксы» у ребят долгожданный выходной. Сол и Рой наслаждаются дневным сном, но Зигги нарушает их спокойствие. Он хочет читать комиксы и играть в видеоигры, в то время как Руби пытается заработать баллы для команды.
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