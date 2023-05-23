Меню
Новости о сериале «Два холма»

Новости о сериале «Два холма» Вся информация о сериале
«Приматы» проникают в мир женщин в трейлере второго сезона сериала «Два холма»
«Приматы» проникают в мир женщин в трейлере второго сезона сериала «Два холма» Продолжение сериала о борьбе с патриархатом в мире постапокалипсиса выйдет через две недели.
23 мая 2023 17:15
Мужчины дестабилизируют женский мир в тизере второго сезона комедии «Два холма»
Мужчины дестабилизируют женский мир в тизере второго сезона комедии «Два холма» Борьба с патриархатом продолжится летом.
27 апреля 2023 17:05
10 причин посмотреть сериал «Фишер»: пугающий триллер о реальном маньяке
10 причин посмотреть сериал «Фишер»: пугающий триллер о реальном маньяке Чем смог удивить главный хит российских цифровых платформ начала года.
2 марта 2023 10:59
Васнецовы возвращаются: как изменились актеры «Папиных дочек» за 16 лет
Васнецовы возвращаются: как изменились актеры «Папиных дочек» за 16 лет Рассказываем, как сложилась судьба актеров одного из самых популярных российских сериалов.
27 января 2023 17:00
Сериальчик под бокальчик: подборка легких сериалов для хорошего настроения
Сериальчик под бокальчик: подборка легких сериалов для хорошего настроения У нас тут зима и общемировые кризисы, а у них яркое лето, вкусная еда и только добрые люди вокруг. Возвращайтесь в советское детство вместе с полюбившимися хулиганками Манюней и Наринэ. С 15 декабря на платформе Okko премьера второго сезона сериала «Манюня», в котором юные героини отправляются в пионерский лагерь, чтобы родители наконец-то могли сделать ремонт в квартирах, съездить к родственникам, а главное, отдохнуть от непрекращающихся выходок девочек, ну и «пусть и вожатым тоже будет плохо».
19 декабря 2022 13:50
Ольга Веникова: биография и фильмография актрисы
Ольга Веникова: биография и фильмография актрисы От «Универа» до феминистического постапокалипсиса.
4 октября 2022 17:02
17 самых просматриваемых сериалов первой половины года, которые уже можно найти в сети
17 самых просматриваемых сериалов первой половины года, которые уже можно найти в сети Какие отечественные и зарубежные сериалы, вышедшие в 2022 году, наиболее полюбились зрителям?
25 июля 2022 07:28
Что смотрят кинозвезды: Филипп Бледный делится списком любимых фильмов и сериалов
Что смотрят кинозвезды: Филипп Бледный делится списком любимых фильмов и сериалов Сегодня на видеосервисе Start стал доступен новый эпизод сериала «Два холма», премьера которого состоялась 28 апреля. Это российский проект в очень редком жанре комедийной антиутопии. Киноафиша уже посмотрела несколько серий и пообщалась с Филиппом Бледным, который сыграл одну из главных ролей, чтобы выведать у актера кинорекомендации.
5 мая 2022 11:34
Актеры сериала «Два холма»: какие роли сыграли и где еще их можно увидеть
Актеры сериала «Два холма»: какие роли сыграли и где еще их можно увидеть Рассказываем про главных актеров и персонажей нового оригинального сериала платформы START «Два холма» о мире недалекого будущего, в котором мужчины практически вымерли, а на Земле царят гармония и женщины.
28 апреля 2022 19:10
Эксклюзивно для Киноафиши: актриса Пелагея Невзорова делится списком любимых фильмов и сериалов
Эксклюзивно для Киноафиши: актриса Пелагея Невзорова делится списком любимых фильмов и сериалов По случаю премьеры 28 апреля на платформе Start нового утопического сериала о мире без мужчин «Два холма» главная актриса проекта Пелагея Невзорова поделилась с Киноафишей своими кинопредпочтениями.  
27 апреля 2022 10:43
