Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение, список сезонов
90210
Год выпуска
2008
Страна
США
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
The CW
Рейтинг сериала
7.8
10
голосов
6.2
IMDb
Список сезонов сериала «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение»
Сезон 1 / Season 1
24 эпизода
2 сентября 2008 - 19 мая 2009
Сезон 2 / Season 2
22 эпизода
8 сентября 2009 - 18 мая 2010
Сезон 3 / Season 3
22 эпизода
13 сентября 2010 - 16 мая 2011
Сезон 4 / Season 4
24 эпизода
13 сентября 2011 - 15 мая 2012
Сезон 5 / Season 5
22 эпизода
8 октября 2012 - 13 мая 2013
